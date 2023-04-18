全中運射箭項目21日在明新科大學田徑場登場，賽前新竹縣大泰山射箭隊先傳佳績，橫山國中陳佑銘在全國青年盃射箭錦標賽奪下反曲弓國中男子組個人賽金牌，大肚國小胡軒豪及王子妮則拿下國小組混雙團體賽金牌。另外，東泰高中江育彤也代表國家參加「亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽」奪反曲弓女子組團體賽金牌。

縣長楊文科18日在主管會報頒發獎狀鼓勵，對射箭聯隊小將們屢創佳績，直呼「太厲害了！」一起比出射箭的姿勢，其中陳佑銘和江育彤將參加全中運射箭，可望為地主新竹縣拿下獎牌。楊文科相信射箭小將在這次全中運或未來賽事，都能再創佳績，為竹縣爭光，為夢想邁進!

大肚國小及橫山國中2位校長及教練團積極籌畫下，去年3月與東泰高中達成銜接橫山國中畢業射箭選手的合作共識，繼續以大肚國小為訓練基地，共創溪南地區三級學校聯合組訓的新紀元，打造「新竹縣大泰山射箭隊」。

今年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽3月落幕，橫山國中陳佑銘在參賽人數最激烈的反曲弓國中男子組個人決賽中連過5關，勇奪金牌。

陳佑銘在大肚國小3年級開始接觸射箭運動，5年級加入射箭隊接受正規訓練，曾勇奪國小組混雙賽金牌，升上橫山國中繼續接受大肚國小橫山國中教練團聯合培訓。

大肚國小射箭隊胡軒豪及王子妮在混雙團體賽中連過5關，最後搶下金牌。2人目前均就讀國小6年級，其中胡軒豪在去年全國青年盃勇奪個人賽第1名。

中華射箭隊參加2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽在反曲弓女子組團體決賽及個人決賽中勇奪2金。其中團體賽金牌的成員之一江育彤，目前就讀東泰高中一年級，去年全中運與橫山國中隊友勇奪國中女子組團體賽銀牌。

江育彤在東泰高中射箭隊成軍第一年，首次參加總統盃全國大賽，就勇奪高中女子組個人賽第1名及混雙賽第2名的亮麗成績，因此獲選2023亞洲盃的反曲弓女子隊的國手資格。