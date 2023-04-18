今年為「性別平等教育日」元年，教育部長潘文忠、屏東縣長周春米今天前往屏東高樹國中，走訪校內性別友善廁所，並與老師交流教學現場推動性別平等教育相關建議，期盼共同為學生打造更安全的學習環境。

教育部潘文忠部長表示，2000年4月20日屏東縣高樹國中發生葉永鋕事件，促使當時正在研擬兩性平等教育法草案的學者體認性別平等不僅只於兩性，還應尊重多元性別差異，讓正在研擬中的兩性平等教育法草案，轉型為《性別平等教育法》，並於2004年由總統公布施行。

為深化性別平等教育在校園的實踐，2022年經教育部性別平等教育委員會通過，將4月20日訂為「性別平等教育日」，而今年是「性別平等教育日」元年。

潘文忠表示，感謝葉永鋕的母親陳君汝女士將4月20日這個日子借給教育部做為性別平等教育宣導日，教育部將持續努力，引導學校在政策規劃、學習資源、課程教材強化性別平等教育，並協助教師增能，引領學生理解並尊重多元性別差異，建構性別友善校園。

潘文忠、周春米也走訪高樹國中2021年完成改建的性平友善廁所，並由校方人員介紹男廁標誌設計為玫瑰圖樣，女廁標誌設計為大樹標誌的意涵，是代表不論性別，都可以像玫瑰一樣溫柔美麗，也可以像大樹一樣強壯被依靠。

隨後屏東縣性別平等教育輔導團也分享性別課程與教學推動成果，輔導團主任輔導員蔡正凡以東港迎王平安祭典為例，分享女家將的出現，是一種文化的轉變；輔導員楊媛涵則以自己在世界各地騎車的案例，告訴孩子們性別只是身體的一部分，並不是全部，更不會限制未來發展的想像。

為進一步實踐性別平等教育，教育部推動月經平權政策，於今年3月8日宣布自今年8月1日實施友善提供多元生理用品計畫，對各級學校不利處境學生發放多元生理用品，同時提供教學資源，宣導月經教育，增進學生們相互理解、尊重、包容，營造性別友善環境。