已故澳門賭王何鴻燊女兒何超蓮，自2019年認愛大陸男星竇驍後，於今(18日)在峇里島舉辦世紀婚禮，攜手共度未來。對此，也引發陸網關注，不僅流出婚禮的現場畫面外，小倆口也於稍早之前在社群上曬出絕美「龍鳳袍婚紗照」，羨煞一眾網友。

據悉，兩人在本次的婚禮花費超過5千萬港元(約新台幣近2億元)，且此前更多次被網友目擊在峇里島的身影，不僅竇驍親自指揮搭建場地，何超蓮在婚前派對上，更以超深V透視蓬裙短洋裝的穿搭亮相，且臉上洋溢著幸福的微笑。此外，綜合港媒報導，先前何家人因不想太過高調，婚禮中僅邀請好友，因此女方的家人包含母親三太陳婉珍、親姐姐何超雲與弟弟何猷啟皆不會出席。

而今日何超蓮與竇驍的婚禮在印尼峇里島舉行，相關影片、照片也在陸網上流傳，只見畫面中，兩人身穿白色禮服，一同接待賓客。此外，現場也出現許多的娛樂圈好友前來捧場，舉凡張一山、丁子高、孫耀威、阿Sa、鄧紫棋、阿嬌等人都被曝來到現場。

另外，今日中午竇驍也在微博上寫下共度三餐四季的諾言，標註何超蓮及曬出多張兩人的婚紗照，何超蓮也於事後轉發，而畫面中可見，兩人不僅身穿中式的龍鳳袍以及西式的婚服，也曝光與家人的合影，其中，「賭王三姨太」陳婉珍難得出鏡，微笑模樣被網友大讚氣質出眾。