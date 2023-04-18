ModelTV當家女優夏晴子、楚夢舒，攜手台灣第一女優吳夢夢、麻豆最強新人蘇暢合體出擊，與日本女模王子妃、Tunamayo等人一同現身「麻豆三周年感謝祭 —— 愛神之島」系列活動，斥資千萬元，包下泰國普吉島的星級Villa招待全球會員，與會的幸運會員不約而同深陷粉紅泡泡，與女優零距離接觸，不但圓夢，人人皆不可置信大呼，不敢相信。

為期3天的「麻豆三周年感謝祭 —— 愛神之島」系列活動可謂百花齊放，除了與會員親密互動外，在普吉島上幾乎隨處可見女優現蹤，幸運會員紛紛捕捉到「野生吳夢夢」、「野生夏晴子」等成人巨星！身著火辣比基尼的女優漫步沙灘，也引來當地民眾、遊客驚呼連連。

女優姚宛兒與蜜蘇火辣互動吸引會員眼球。（ModelTV提供）

在開幕派對上，ModelTV 不僅邀請巨乳DJ火熱助陣，16位女模更盛裝打扮走秀，一字排開有如歐美時裝周陣仗，名模等級不僅山明水秀、更是波濤洶湧，秀色與南島美景融合，天人合一，更充滿原始氣息，個個自帶「行走的費洛蒙」氣場，讓與會人士都讚嘆不已。

去年才代表台灣參與成人奧斯卡的夏晴子表示，自己並非第一次來泰國，但這是第一次參與麻豆三周年的海外活動，十分興奮，其中也不乏在台灣線下見面會就見到的死忠粉絲，她更是當下一眼就認出，主動打招呼，「很感激影迷始終如一的支持，我這次也是卯足全力，希望拿出最美的風采與大家相見。」

另外，在美國聲名遠播的楚夢舒也到場同樂指出，能在海外見到會員格外親切，也希望他們的身心能夠獲得徹底的放鬆，自己則是期待今年中能在台灣成人博覽會（TAE）上跟台灣的粉絲朋友見面、交流。