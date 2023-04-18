OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢表示，國內中型SUV市場發展非常熱絡，銷售表現不斷攀升，歐吉汽車趁勢推出OPEL品牌旗下創新又時尚的旗艦休旅車款Grandland，讓喜愛進口休旅車的消費者，能夠多一個德國品牌的選擇。接下來歐吉汽車也將在6月導入OPEL品牌熱銷HATCHBACK掀背車款，持續引進符合台灣消費者喜愛的車款，達到每年至少一部新車的目標。除了新產品的導入，在通路布局部分，歐吉汽車積極布局全台通路，將於4月底前完成新北三重、台中、台南和高雄旗艦展示暨服務中心開幕，第二季至年底將陸續啟用濱江服務廠，內湖展示中心、北台中旗艦點以及佔地超過1200坪的桃園旗艦點，預計今年底將完成8個通路據點的布建。

OPEL台灣總代理歐吉汽車特別推出Opel Grandland限量早鳥優惠方案，GS Line 127.9萬元，Business Elegance Modern 134.9萬元以及Business Elegance Modern+首發特仕版138.9萬元，並提供上市特別優惠。

全新世代Grandland以全新1.2 Pure Tech汽油渦輪增壓引擎，搭配8速手自排變速箱和EMP2模組化底盤配置，最大馬力130匹、23.5公斤米扭力，展現出優異的經濟效率和順暢車身動態表現。The New Opel Grandland提供純粹白、極簡灰、直覺黑、自信紅與都會藍等5種全新車色，搭配活潑的Two-Tone雙色車身設計，打造與眾不同的視覺感受；而車身採用Bold & Pure大膽且純粹的設計

OPEL德國跨界潮旅23年式Opel Mokka Elegance 112.9萬元以及Opel Mokka-e Elegance 139.9萬元同步上市。