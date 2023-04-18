信義房屋在2018年領先業界開始進行數位轉型布局，著手調整組織設立轉型長並轉為扁平化、導入敏捷開發文化，逐步開展轉型，並在2020年底正式啟動計畫，聚焦轉型議題、以「工作流」推展專案。以組織扁平化與敏捷式開發大幅縮短決策鏈，並加速專案進度，平均單一產品從開發到推出MVP(Minimum Viable Product，最小可行產品)只需2周，打破集團過往產品推動進度。

因應轉型組織工作型態調整，信義房屋於台北總公司內打造「數位轉型基地」，採開放式、無固定座位的混合辦公模式，更取消主管辦公室，將所有空間保留給員工，並增設包含調劑身心的休憩區、隨時可腦力激盪的專業空間及大型集會區域等多個公用空間。

信義房屋轉型辦公室協理蔡政良表示，開放式辦公空間將部門打散，不同部門間同仁的交流漸漸變多，利於大型跨部門專案推動，也會讓同仁產生凝聚感。數位轉型基地資源可以在這裡快速整合，孵化更多利於轉型的專案落地。