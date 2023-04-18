裕隆集團接軌國際運具電動化趨勢，加速eMaaS電動車移動服務布局，裕電(人車)電以其在電動車關鍵基礎設備建置之12年經驗，投入充電樁建置，今年度預計將建置超過百座充電站。同時，隨格上租車積極擴大電動車租賃規模，在既有超過百台電動車之車隊基礎上，加碼引進不同品牌，並以其擁有全台最多短租門市站點的優勢，擴展電動車租賃市場，裕電(人車)電預計在20個格上短租門市同步建置充電站，再加上於全台公有、私人場域建置之已建置充電樁數，累積建置將突破4000支。

格上租車在短租門市除已引進Tesla及Volvo電動車租賃外，加上計程車隊、機場接送使用的Nissan Leaf及Tesla電動車，目前已有超過百台電動車隊之規模。為因應電動車租賃市場加速擴大，裕電(人車)電除已為格上電動計程車服務建置的8座快充樁外，今年將更一口氣在格上20個門市建置40個充電樁，其中包括台中市政站及高雄左營站的4座超充站及20座快充站。

裕電(人車)電是全台唯一提供全方位充電服務的運營整合商，已在全台建置逾3200支充電樁，為充電樁建置數量最多的充電服務業者，提供電動汽車、電動機車及電動巴士完整充電解決方案。其合作夥伴除台積電、中油等外，去年底獲得邀請加入新加坡地鐵公司(SMRT)旗下子公司Strides組成充電聯盟，順利標得新加坡政府公共電動汽車充電站1萬2000支充電樁的指標標案，並獲邀成為鴻海集團與高雄市政府合作推進智慧城市解決方案的電動車充電樁供應鏈廠商。

在預期電動車市場的蓬勃發展下，裕電(人車)電除已取得納智捷、保時捷、現代、Volvo、OPEL及Nissan、中華(2204)汽車、MG等車廠電動車充電合作案外，也鎖定電動車主生活圈，設置46處自營充電站，指標性合作場域包括台南三井outlet、松菸文創園區、京站百貨、台東娜路彎酒店、全台最高充電站梨山賓館，以及台元科技園區等，另亦在百貨賣場、飯店、高爾夫球場、主題樂園及大型停車場等處建置站點，滿足有在外充電需求之電動車車主補電需求，再加上協助有在家充電需求之車主、建案設置家充設備及管理系統，裕電?電可提供從住家開始到工作食衣住行完整的充電生活圈，讓電動車主每一趟出行都能免除里程焦慮。

裕電(人車)電表示，在有最完整軟硬體設備的基礎下，有信心在不同充電應用場域獲得最大市占率。電動車的普及與充電設備建置數量環環相扣，影響「棄油就電」的意願，因應未來電動車市場的蓬勃發展，裕電(人車)電將依循最早提出且已成市場主流的「停車即充電」概念持續進行充電樁布建，為電動車主打造全方位的移動生態系。