台中市敬老愛心卡補助長輩搭乘計程車每趟85元，台中市議員謝佳宜、江和樹都表示，民眾陳情用敬老愛心卡較難叫到車，質疑是因敬老愛心卡核撥經費速度太慢，導致影響司機載送長輩意願。議員李中也說，應用數位管理簡化點數與現金的轉換程序，讓提供服務者當下就收到款項。交通局表示，最遲可於2周內完成請款流程，核撥給車隊並給付駕駛。

謝佳宜說，接到長輩陳情，用敬老愛心卡變得不大容易叫車搭車；江和樹也表示，有長輩在他服務處實測，向車行表明要用敬老愛心卡被拒載，說要現金付款車子3分鐘就抵達，根本是「看得到用不到」。

謝佳宜說，敬老愛心卡每月核撥補助經費的速度太慢，導致司機要約2個月才能拿到補助經費，造成司機必須每月先墊付這筆經費，影響司機搭載意願，目前台中市有9家車隊共4812輛計程車提供服務，換算下來每輛計程車每年平均請領6萬2000元補助款，等於每位司機每月平均要先墊付5000元的費用。

市議員李中也說，當前台中市敬老愛心卡的款項收支程序複雜，服務提供者無法即時收到款項，造成服務意願低落，甚至影響服務品質，市府應透過數位管理讓敬老愛心卡名符其實，要求社會局、交通局等機關應與數位治理局橫向合作，透過數位治理思維，簡化點數與現金的轉換程序，當提供服務者能在當下就收到款項時，他們也會更樂於加入服務的行業。

交通局副局長江俊良說明，敬老愛心卡計程車補助部分，每個月請款核撥2次，車隊應於當月計算區間結束的2周內，將交易資料送請交通局請款。交通局收到車隊請款資料後，需辦理查核，若有疑問的款項，會請業者再釐清，經查核後確認有誤，會進行剔除，再接續進行請撥款項作業，最慢可於2周內完成請款流程，核撥給車隊並給付駕駛。

江俊良指出，目前台中市9家簽約敬老愛心卡車隊提供服務，車輛已達4800餘輛，業者如提前整理相關資料送件請款，交通局均提前作業，且先送先辦，以公平原則並加速撥款作業；另交通局也將要求車隊收到補助款款項後，盡速撥付駕駛，以維護駕駛權益。