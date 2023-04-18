楊鳴。（本報資料照）

北京愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂、斯翠明科技被控違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，士林地檢署起訴歐銻銻高級副總裁楊鳴、負責人范立達、財務主管趙善真，並建請法院沒收楊的薪資1740萬、范1398萬、趙1114萬餘元，士林地院18日宣判，3人均無罪，判決理由待公布。

法院審理期間，楊鳴等人均稱沒有做錯事，檢察官的立論有誤，歐銻銻娛樂、斯翠明科技不是北京愛奇藝在台灣投資的公司，雙方僅代理關係，並無違反兩岸人民關係條例，並表示，若不是檢察官偵查中打算沒收3人千萬薪資所得，同意認罪協商。

檢方起訴，北京愛奇藝公司在台設立公司，員工年終獎金可以用愛奇藝股票，購買的影片也要經過愛奇藝公司同意，已違反兩岸人民關係條例，本不應該存在公司，所發出的薪水就是不法所得，依法宣告沒收楊、范、趙3人薪資，但3人均主張薪資是勞務換來的報酬，不同意沒收。

范等人開庭則主張，愛奇藝是2017年經由楊鳴轉投資，均經政府核准設立的公司，與北京愛奇藝是代理經銷的關係，若真如檢察官起訴所稱，歐銻銻是北京愛奇藝投資，政府便不可能核准，時間更不可能長達2年之久。