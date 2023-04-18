布林肯籲中方須展現與美接觸意願 陸外交部：應停止干涉中國內政 16:482023/04/18 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國務卿布林肯在G7外長會上表示，中方必須表現出繼續與美國接觸的意願，他還稱，期待美中兩國關係取得進展。中方外交部發言人汪文斌今天（4月18日）在例行記者會上反批：「美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益。」 汪文斌強調，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係。當前中美關係緊張的根源，在於美方基於錯誤的對華認知，制定和執行錯誤的對華政策。 汪文斌反批：「美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益」，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎。 #內政 #汪文斌 #外交 #美國 #接觸意願 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。