美國務卿布林肯在G7外長會上表示，中方必須表現出繼續與美國接觸的意願，他還稱，期待美中兩國關係取得進展。中方外交部發言人汪文斌今天（4月18日）在例行記者會上反批：「美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益。」

汪文斌強調，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係。當前中美關係緊張的根源，在於美方基於錯誤的對華認知，制定和執行錯誤的對華政策。

汪文斌反批：「美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益」，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎。