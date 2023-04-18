炎亞綸擔任至善基金會愛心大使。（至善基金會提供）

炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，黃子佼擔任記者會主持人。（至善基金會提供）

炎亞綸最近發現不少粉絲被冒名帳號詐騙交友，以為跟他本人交往，還上當匯錢給對方，直到發現對方人間蒸發才驚覺有異，他親自勸說，粉絲還不認為該帳號是假的，他18日出席至善基金會公益記者會時表示，有提醒粉絲要看「藍勾勾」，後來卻發現藍勾勾付費就有，只好再度喊話：「藝人再苦也不會想跟粉絲拿錢！我爸好歹也是醫生，怎會覺得我會需要跟粉絲借錢？付給詐騙集團不如捐給至善基金會，還可以得到一個幾米設計的包。」他說真的想去備案，因為這樣的事滿嚴重的。

Energy日前在五月天演唱會上合體成為熱門話題，也是男團出道的炎亞綸，是否可能和飛輪海成員再合體？他說自己意願偏「普通」，很久之前有人找過，但當時的公司幫他拒絕了，至於5566有人「不合群」所以無法全員合體，他裝傻笑說：「真的喔？我隨緣！」

他坦言沒想到Energy能湊齊，這次再合體很轟動，粉絲問飛輪海合體話題，他也去 回文「極端氣候問題，季節少了很多」，因飛輪海當年是個團體，每個人都是一個季節，「我是冬天，但我這麼熱情，應該是夏天！」他難忘當年男偶像團體一定會出抱枕周邊，「超羞恥啊！我會先想像抱著的人口水流在上面」，笑說以前都很想銷毀，但自己後來成立線上粉絲團，也出了周邊就是抱枕。

人氣紅不讓的炎亞綸演藝事業橫跨影、歌、視，還有綜藝節目霸屏，更連續在3部國片客串演出，他透露今年重心將放在新專輯製作上，已邀請陳珊妮操刀，會用一個故事串連專輯中每首歌曲，找來電視電影導演拍攝MV，並請金鐘編劇吳洛纓編寫劇本，類似音樂電影的概念，屆時也會邀請好友們跨刀演出MV，包含好友「鬼鬼」吳映潔、唐綺陽和吳姍儒都是二話不說就答應。他也透露今天會收到吳姍儒送的彌月禮盒，被提醒要回禮金，他驚覺自己好像不太懂禮數從沒送過彌月禮金，但透露之前已送上清淨機。

他連續兩年擔任至善基金會愛心大使，去年探訪新竹尖石鄉新光部落，以新同學身份陪伴偏鄉孩子，今年他親自前往越南順化深入當地墳墓區探訪探訪當地貧困孩童，親身感受孩子們的困境。該地四周無大樓景觀，有如大型公墓現場，沿路不慎就會踩到牛屎、狗屎，讓炎亞綸不捨：「基金會怎麼找到那麼困苦的家庭，當下心裡驚呼真的是人居住的環境嗎？」而且這趟行程中必須憋尿1、2個小時，「沒有可以上廁所的地方，怕會上在墳墓上。」同團有人胃痛頭暈、上吐下瀉，炎亞綸說他擔心了一個晚上，但接著開玩笑說：「隔天看到她在採買就不擔心了！」

炎亞綸此行還當起說故事大哥哥，陪當地學童講故事，更親自替18個月大的小女孩餵奶，獻出首次餵奶秀，瞬間父愛爆棚，「一開始抱她還滿緊張的，因為平常負責幫小女孩餵奶的姊姊也才13歲。」對小孩有耐心嗎？他說：「對於一群需要被體諒和感受與瞭解的孩童們，我是非常有耐心，因平常照顧朋友小孩，大概20多分鐘，我的耐心就到達極限了。」

此次飛往越南，炎亞綸感受全世界有許多需要社會大眾幫助的人，他認為援助這件事情不分你我、不分海內外，如果有餘力、有心，都可以參與。 他提起，有許多經歷戰爭或災難結束之後的國家或地區，需要進行救災以後的發展計畫，「這個發展是包含可能重建、可能教育、可能醫療等，如至善基金會在越南服務了25年，幫助了近 9000 位孩子讀書圓夢，除貧童助學計畫外，也開啟醫療矯治、與愛閱讀計畫。」

在越南中部地區，許多家庭無力負擔子女的教育費用上學，至善基金會25年來幫助了近9000位孩子讀書圓夢讓他們可以改變生命，也改變家庭困境，炎亞綸邀請社會大眾一起支持至善「越南貧童助學計畫」，透過發放助學金、急難金幫助家境貧困的孩子上學讀書，也額外提供課外讀物、文具給學童使用，許多孩子家中收到的第一張書桌、第一座檯燈，都是來自台灣認養爸媽的愛心支持。

只要每月600元方式捐款，就能一圓越南孩子的上學夢，定期捐款 600 元滿一年，贈送幾米限量「越讀書袋」。捐款網址：https://reurl.cc/OVDZQ9