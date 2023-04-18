監察院18日公布最新廉政專刊，其中民眾黨主席、前台北市長柯文哲與太太陳佩琪身家稍微縮水，存款共2131萬元，較前次申報減少71萬餘元，基金較上次申報增加16萬元，觀察柯文哲擔任台北市長8年任內，夫妻總存款共減少136萬餘元。

監察院今天公布第207期「廉政專刊」，內有所有監察委員、前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲和蔡炳坤，以及所屬官員，另外還有新北市長侯友宜、副市長陳純敬、劉和然、謝政達等人的財產申報內容。

根據資料顯示，柯文哲與陳佩琪在2022年11月1日的申報資料中，有位在台北市、新竹市及澎湖縣的9筆土地、6筆建物，相比前次申報並無異動。其中大多土地、建物都登記在陳佩琪名下，柯文哲僅有一筆位於新竹市隆恩段的農牧用地。

兩人存款共2131萬3735元，對比前次申報減少減少71萬7633元，另有總價額117萬3250元，較前回申報增加16萬1196元，而累積已繳保險費為851萬601元，有價證券117萬3250元。而相較於柯文哲2015年首次擔任台北市長的財產申報，當時存款約2267萬元8656元，8年來減少136萬餘元。