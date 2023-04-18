2022年彰化縣大城鄉東港村曹姓、陳姓村民，同樣以施工產生震動影響養雞、養蜆等農漁戶，煽動村民到工地抗議，迫使工程停工，藉機勒索廠商100萬元並平分。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化綠能發電產業近年蓬勃發展，也讓所謂「綠能蟑螂」不斷增生，彰化地檢署掌握情資，近日一口氣通知39人到案。其中彰化縣大城鄉民代表陳何男，以工程震動影響文蛤農為由，號召村民至工地抗議並私下勒索，得手200萬，檢方依涉案情節重大，向彰化地院依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪嫌聲請羈押，不過遭駁回。

綠能蟑螂從民代結合黑道向再生能源業者敲詐，亦或是再生能源業者行賄民代等等，類似案件層出不窮，彰化地檢署還因此成立「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，誓言抓出所有綠能蟑螂。

彰化地檢署檢察官蔡勝浩接獲平臺情資，隨即指揮法務部調查局彰化縣調查站、法務部廉政署中部地區調查組及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組積極偵辦，14日動員9組檢察官、調查官27人、廉政官26人、刑警37人等單位，搜索11處所，通知到案39人。

檢警調查發現，某綠能產業廠商在彰化縣大城鄉沿海開發光電廠，大城鄉代陳何男在2021年間，以升壓站施工產生震動影響養殖文蛤為由，號召村民至工地抗爭，要求廠商承諾連續20年每年支付東港村、西港村電費補償，不過私下卻向包商勒索，得手200萬元。

除了民代勒索之外，2022年彰化縣大城鄉東港村曹姓、陳姓村民，同樣以施工產生震動影響養雞、養蜆等農漁戶，且施作管路工程影響土地所有權人為由，煽動村民到工地抗議，迫使工程停工，藉機勒索廠商100萬元並平分。

彰化地檢署表示，訊問完畢後，認犯嫌等人分別涉犯貪污治罪條例，藉勢藉端勒索財物及刑法恐嚇取財等罪嫌。陳男遭檢方向法院聲請羈押遭駁回，檢方將提抗告；另外犯嫌陳姓、曹姓村民等人，經檢察官分別諭知2至10萬元不等交保。

彰化地檢署檢察長洪家原表示，發展綠能是當前國家重要政策，彰化地檢署將以檢察官主動、積極偵查犯罪之公益角色，透過犯罪查緝平台橫向聯繫，捍衛合法廠商權益，以達能源轉型、環境永續的政策目標。