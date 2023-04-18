建通因近日股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，建通精密自結3月合併營收為2.54億元，月增37.37%，年減28.99%，稅前虧損為100萬元，稅後盈餘為200萬元，順利轉虧為盈，單月每股盈餘為0.01元，累計前3月合併營收為5.63億元，年減32.92%。
建通指出，在市場車用電子與新能源車趨勢帶動下，異型導體銅材銑削加工詢問案件逐月增加，異型導體銅材銑削加工收入也逐月提升，額外越南廠也開始接單黃銅條原料訂單，目前集團多元化非電器插頭類端子業績已逐步展現效益。
端子廠建通精密(2460)受惠於急單效應，3月稅前虧損為100萬元，稅後盈餘為200萬元，單月每股盈餘為0.01元，展望第2季，建通表示，客戶端陸續有急單需求且開始回補庫存，但與過往比較下單仍相當保守，後續仍須觀察終端需求回升程度。
建通因近日股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，建通精密自結3月合併營收為2.54億元，月增37.37%，年減28.99%，稅前虧損為100萬元，稅後盈餘為200萬元，順利轉虧為盈，單月每股盈餘為0.01元，累計前3月合併營收為5.63億元，年減32.92%。
建通指出，在市場車用電子與新能源車趨勢帶動下，異型導體銅材銑削加工詢問案件逐月增加，異型導體銅材銑削加工收入也逐月提升，額外越南廠也開始接單黃銅條原料訂單，目前集團多元化非電器插頭類端子業績已逐步展現效益。
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