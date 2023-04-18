91APP今天參加櫃買市場業績發表會，在D2C實體電商成長動能帶動下，今年第1季合併營收3.2億元，創同期新高。其中2月、3月合併營收分別年增21.53％及18.96％。此外，去年第4季合併營收達3.8億元，在D2C成長動能與零售電商旺季加持下，創歷史單季新高；2022年毛利率穩定維持於75％，營業利益率維持33％，去年淨利達3.4億元，刷新歷史新高。

91APP董事長何英圻指出，台灣電子商務發展逾20年，自C2C（消費者對消費者）、B2C（企業對消費者），發展至D2C（Direct-to-Consumer，直面消費者）呈現三大巨浪，且後一浪將高過於前一浪，D2C將成未來電子商務發展主流趨勢。根據資料顯示，台灣電商滲透率於2022年僅佔11.5％，零售銷售額仍有近9成於實體，隨實體零售投入D2C數位經營，持續驅動龐大的市場潛力，D2C市場具可觀的成長空間。

D2C經營最有效的方法為以消費者為核心的OMO（Offline-merge-Online，虛實融合）模式。91APP總經理楊明芳表示，因應後疫情新常態，消費者習慣的轉變，實體零售品牌加速朝OMO模式發展，並透過D2C經營，發揮全通路營運效益，帶動市場對D2C領導品牌91APP商務與行銷兩大解決方案的強勁需求。商務（交易）與行銷（流量）為互聯網發展的兩大賽道，91APP透過商務解決方案與行銷解決方案，結合「產品X服務」的商業模式，將發揮2X2的交乘效益，兩大空間互相激盪，創造綜效。

面對持續成長且快速變遷的電商市場，營運效率的提升，無疑成為品牌朝下一階段成長的關鍵。隨「AI界的iPhone時刻」來臨，91APP也於兩大解決方案中導入生成式AI輔助功能，串接美國人工智慧研究實驗室OpenAI的聊天機器人ChatGPT，提供品牌客戶快速生成「個人化行銷」與「商品敘述」文案等功能，大幅提升品牌CRM經營、精準行銷與商品上架效率，以人工智慧為零售產業賦能。