台北市大同區健康服務中心22日上午9時至11時30分舉辦「學齡前兒童整合性社區篩檢」，檢查項目包含身體檢查、口腔、聽力及視力篩檢等，當天加碼提供牙齒塗氟服務，並運用互動式遊戲教具及視力保健小話劇，讓幼童順利完成篩檢同時瞭解視力保健重要性。

今年大同區學齡前兒童整合性社區篩檢表。（台北市大同區健康服務中心提供）

大同區健康服務中心表示，此次篩檢活動結合馬偕醫護管理專科學校，由老師李叔穎帶領學生運用台北市衛生局視力保健繪本《派瑞的藏寶圖》設計小話劇，扮演故事主角派瑞及他的夥伴一起冒險尋找維持視力的健康寶藏旅程，讓家長及小朋友一同建立正確的護眼習慣，重視眼睛健康。

為降低幼童等待篩檢過程中焦慮，活動現場運用互動式遊戲及教具，讓小朋友在遊戲過程中，學習及熟悉視力檢查的流程和動作，能快速及正確完成視力篩檢。

大同區健康服務中心補充，完成篩檢可獲贈可愛文具組，數量有限，送完為止。活動採預約報名制，可使用通訊報名及網路報名，活動相關訊息請至台北市大同區健康服務中心網站或電洽（02）25853227轉6637吳護理師洽詢。

啟新診所護理主任孫蕙芬表示，孩子宅在家中，容易從事長時間近距離的用眼行為，像是看電視或玩手機、平板電腦等，影響孩童的視力或導致近視度數暴增的情形。

孫蕙芬建議家長帶小朋友多到戶外走走，每天至少2至3小時，也要讓孩童天天睡滿8小時、天天5蔬果、靜心坐姿3直角、避免電腦、電視、手機及平板電腦光害，近距離用眼每30分鐘要休息10分鐘，以預防近視或有效控制近視度數。