嘉義縣東石鄉一處養雞場房舍廚房6日發生氣爆，造成一名印尼籍船員和53歲楊姓送貨員燒灼傷送醫，今凌晨印尼籍船員傷重不治，檢警事後查出，疑似是該船員煮東西未發現瓦斯外洩，送貨員發現第一時間曾協助止洩，但印尼籍船員未等瓦斯消散就點火，才會導致氣爆，自己送了命！

嘉義縣消防局6日下午6點07分獲報，指東石鄉縣166往海埔方向附近養雞場有救護案件，立即派遣朴子、布袋分隊前往，抵達現場後回報疑似為民眾更換瓦斯時不慎遭灼傷，1名男性肢體及胸口輕度灼傷、意識清楚，另1名男性年約52歲，肢體輕度灼傷、意識清楚，給予相關處置後均送嘉義長庚醫院救治。

救護車抵達時，印尼籍船員和送貨員意識清楚。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

事後調查，42歲印尼籍船員JAPAR上岸多時已逾期未歸，當天是到雞場找養雞場聘雇的看護女友人，事發當時女看護不在，船員在廚房煮東西，沒留意瓦斯桶疑似沒裝好洩露，這時楊姓送貨員恰巧來送飼料，聞到瓦斯味，馬上幫忙把瓦斯管接好止洩，沒想到印尼籍船員急著開火煮飯，瞬間產生氣爆，巨大爆炸力讓兩人雙雙倒地，直到女看護返家才發現出事了，馬上叫救護車。

目前送貨員還在高雄長庚醫院燒燙傷中心治療中，印尼籍船員因全身燒傷面積多達85％，住院搶救12天後，今凌晨宣告不治。