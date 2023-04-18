《北京日報》用戶端報導，中國大陸外交部發言人汪文斌18日主持例行記者會。有記者提問，據報導，美國社交平台推特的執行長馬斯克在接受採訪時稱，他震驚地發現，美國政府能夠讀取所有推特用戶的私信。對此，汪文斌表示，印證了網際網路流傳的一段話，「美國指責別人的事情，要嘛他曾經做過，要嘛他正在做」。

汪文斌指出，中方注意到有關的報導。美國曾常年監聽歐洲國家領導人通話，近期，美國軍方洩密門事件也暴露出美國對盟國的大規模監控，一個連盟國領導人隱私都不尊重的國家，在社交網路上監控使用者隱私資料，這並不出人意料。

汪文斌說，美國在毫無事實依據的情況下，多次指責別國企業監控竊取美國使用者資料，這也再次印證了互聯網上一句廣為流傳的話，美國指責別人的事情，要嘛他曾經做過，要嘛他正在做。世人看得越來越清楚，美國維護網路安全是假，維護自身的網路霸權才是真。