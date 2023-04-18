管理約600億美元（約新台幣1.8兆）資產的美國對沖基金巨頭DE Shaw加入競爭對手Millennium與AQR Capital Management的行列投資印度，DE Shaw宣布在印度增設兩個辦事處，總員工人數將上看1500人，是美國以外最大的總部，此事突顯印度市場的重要性不可同日而語。
路透社報導，諮詢與會計服務集團KPMG對沖基金業務負責人Steve Menna表示，「事實上，印度一直希望人才與企業能夠在當地進行投資或發展，尤其是疫情後期發展的速度又更快了。」
以DE Shaw為例，早在1996年就已經在當地發展業務，當時是以技術研發中心為主，近年規模不斷擴張，總人數上看1500人。另外AQR Capital Management自2018年開始在邦加羅爾設立半事處，延攬軟體工程師、量化研究人員等領域的人才。
AQR Capital Management首席人資長Jen Frost表示，「我們未來會繼續招聘和投資印度辦公室，同時增加經驗豐富的員工。」另外，管理18億美元（約新台幣549億）資金的紐約資產管理公司Versor Investments也在印度徵才，以工程師、量化開發人員及研究人員為主。
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