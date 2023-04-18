2024總統大選各政黨陸續起跑，民進黨已經定於一尊推出副總統賴清德，但其台獨背景也引發「疑賴論」，其外交能力備受質疑，據媒體報導，多位被總統蔡英文重用的國際、外交人士都已經進駐賴辦，要延續小英路線。媒體人黃揚明今（18）日指出，賴清德競選總統，外交上雖有小英路線作為安全牌，但電價物價飆漲、缺雞缺蛋等內政問題，才會是賴清德接下來最可怕的問題。

據《鏡週刊》報導，賴清德在接任黨主席、提名為總統候選人後，為破除疑賴論，親自對內定下3基調，也為美中台政策定錨。報導提到，為了傳達賴清德在外交上會延續小英路線，除了與駐美代表蕭美琴、外交部長吳釗燮保持溝通外，被蔡英文重用的府發言人Kolas Yotaka，以及民進黨副祕書長楊懿珊、國際部主任謝佩芬和英系立委羅致政等人也都進駐黨中央和競辦，在外交、國安方面為賴提供協助。

媒體人黃揚明18日在《大新聞大報卦》節目中指出，賴清德會承接蔡英文的外交路線，除了檯面下的派系競爭外，另一個關鍵在於，賴清德過去僅有治理過地方縣市，雖也擔任過行政院長，但賴的國際觀和兩岸外交事務上幾乎毫無經驗，若無蔡英文人馬協助，根本無法打進外交圈，而賴清德為了盡快爭取美國官員信任、進入外交圈，最快的方法就是「尊英」站在蔡英文的肩膀上，透過蔡英文既有的人脈管道來延續小英路線，所以賴的提名文稿也就毫無新意，都是蔡英文以前的架構。

黃揚明表示，賴清德在外交路線上想打「安全牌」，延續蔡英文政策，對於現在政府的作為，也就得概括承受，在外交上影響不大，因為對民眾來說斷不斷交已經無感，對美中對抗也沒有太多想法。

「內政難題才是賴清德要面臨的最可怕問題」，黃揚明表示，現在是因為全民普發6000元，政府才有「無敵星星」，但1月已經出現一波漲價潮後，4月再出現第二波，有肉商透露6、7月恐會再有一波漲價，雞蛋供應鏈的問題也仍未處理，接下來的夏季還有限溫令、電價等問題，等到5月報稅季，民眾會發現6千元花完之後，所有痛苦都回來了，屆時賴清德的民調就會反應出真實的民意。

黃揚明認為，內政議題、與民眾切身相關的議題，每天要面對的柴米油鹽醬醋茶的問題，賴清德不可能跟現在的執政黨切割，如果賴真的延續所謂的蔡英文路線，民眾也不會想選擇一個繼續讓民眾困擾的政府。