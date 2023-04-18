國民黨新北市黨部17至19日辦理第二階段立委初選登記，欲爭取中和區提名的前立委張慶忠之子張智倫昨搶頭香登記，今天前往登記的有現任議員林國春、林金結以及國民黨發言人蕭敬嚴，現任議員葉元之今則領表、明天登記。

葉元之今領表參選板橋東區立委初選，表示明天才會登記，林國春登記參選板橋西區，林金結登記參選土城三峽選區，蕭敬嚴則登記參選汐金萬瑞選區，4人先前都表態有意參選。

國民黨新北市黨部17至19日辦理第二階段立委初選登記，欲爭取中和區提名的前立委張慶忠之子張智倫昨搶頭香登記，今天前往登記的有現任議員林國春、林金結以及國民黨發言人蕭敬嚴，現任議員葉元之今則領表、明天登記。

葉元之今領表參選板橋東區立委初選，表示明天才會登記，林國春登記參選板橋西區，林金結登記參選土城三峽選區，蕭敬嚴則登記參選汐金萬瑞選區，4人先前都表態有意參選。

而先前傳出評估參選汐金萬瑞選區的現任議員廖先翔則說，還沒決定明天是否會去領表登記，今晚會再跟家人討論。