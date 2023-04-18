因應汽車產業電動化、智能化、聯網化的趨勢，近年來車美仕成功發展車聯網系統平台服務，並持續升級服務內容，除了提供車主具有擴增實境(AR Navi)功能的智慧導航、24小時愛車守護、行車助理、里程日誌等服務外，並且提供了車上影音串流、及OTA雲端更新等，全新的在地化聯網服務，車聯網會員累積超過20萬，已成為全台最具規模的車聯網系統平台。

未來，車美仕將以車聯網平台為核心，以次世代主機、Smart Cabin智慧座艙為發展方向，進一步整合車輛電子儀表板、智慧車載系統，串連車內多屏和行動終端設備，建立完整的車聯網服務生態系，逐步轉型為Mobility軟體/硬體服務整合方案商，朝著「全球移動服務整合領導者」的目標邁進。

而全新落成啟用的車美仕華亞新總部大樓，就是邁向此目標的第一步。車美仕華亞新總部大樓共有地上9層、地下3層，總面積達5772坪。為了實踐對顧客的承諾，持續提供創新、高品質的產品及服務，3樓及4樓全新設置「智能製造中心」及「自主實驗室」，從設計、開發、驗證、生產、架裝、行銷到售後服務，提供更完整、完善的一站式服務，從源頭掌握研發及後端的產製技術，一舉提升整體品質及商品核心競爭力。

並且為了加速、擴大在車聯網服務、大數據應用的發展，車美仕華亞新總部大樓設置「IoV戰情中心」和「Smart Center智能客服中心」，以車聯網平台為核心，建立完整的車聯網服務生態系，並實現車隊管理、實時交通管理、UBI車險等聯網數據應用，提升車主行車的安全性與便利性。

在全新的軟硬體設施及資源投入後，相信會為車美仕帶來更多優勢與商機。車美仕將以華亞新總部做為全球發展基地，結合華亞科技園區產業聚集的優勢，不斷開發創新趨勢商品，以擴大汽車用品產業全球價值鏈，並且吸引更多的合作夥伴及優秀的人才加入，積極接軌未來移動新服務，成為集團發展MaaS新事業的助力。