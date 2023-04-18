台中龍井3所學校學生將出賽國際，前立委顏寬恒18日捐款助孩子們為國爭光。（顏寬恒團隊提供／潘虹恩台中傳真）

台中龍津高中男子排球隊學生胡丞剛（左）、莊子諒（右）、陳韋綸2月參加世界中學生沙灘排球錦標賽代表隊選拔賽，成功取得代表權，將於5月出賽以色列。（龍津高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中龍井國中近期參加全國中小學師生手球錦標賽，奪下國中男子組冠軍，7月將前往丹麥與各國好手一較高下。（龍井國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中龍津高中學生成功取得世界中學生沙灘排球錦標賽代表權，將於5月出賽以色列，而龍井國中與龍井國小學生雙雙在全國中小學師生手球錦標賽奪下組別冠軍，7月將前往丹麥比賽，3所學校籌措經費助孩子進軍國際，前立委顏寬恒18日分別捐款3萬、5萬、5萬助孩子為國爭光。

龍津高中男子排球隊學生胡丞剛、莊子諒、陳韋綸2月參加世界中學生沙灘排球錦標賽代表隊選拔賽，成功取得代表權，將於5月出賽以色列。校長賴炘棠表示，此次世界中學生沙灘排球錦標賽代表隊選拔賽由體育署主辦，龍津高中首度參加就取得代表權，師生們都相當開心。

賴炘棠說明，在教練林則旻帶領下，高三的胡丞剛及高二的莊子諒、陳韋綸奪得男子組冠軍，將在5月16日至23日代表台灣，前往以色列巴特亞姆參賽；其中胡丞剛去年也是參加世界中學生運動會沙灘排球項目的國手之一。

龍井國中與龍井國小在全國中小學師生手球錦標賽雙雙奪下國中男子組及國小迷你男子組冠軍，7月將前往丹麥與各國好手一較高下。龍井國中校長國立民表示，感謝各界大力支持及師長、教練長期努力，讓學生進軍國際，目前每位出國參賽的孩子需自費4萬5000元左右，希望募款以減輕孩子負擔。

此次3校選手獲得進軍國際的機會，校方、教練與家長們積極協助籌措出賽經費減輕選手負擔，前立委顏寬恒18日先後抵達3所學校，捐給龍津高中3萬、龍井國中和龍井國小分別5萬支持，他說，選手們積極備賽，希望各界能一起支持，為孩子們圓夢，讓選手們的精湛球技能在國際舞台被大家看見，為台灣爭光。