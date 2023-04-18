現代人因工作必須長時間盯著電腦螢幕，而有眼睛酸澀、視力模糊等症狀，眼科醫師表示，其實民眾可透過調整螢幕的位置、高度、亮度等方式來預防或減緩症狀，例如螢幕要略低於眼睛高度，另外，擦拭螢幕這一動作就可減少眩光並提高清晰度。

新竹中國附醫眼科部醫師陳韵臻在其臉書粉專表示，電腦視覺症候群包括頭痛、頸痛、視力模糊、假性近視，及眼睛乾澀、灼熱感、異物感等。這些不舒服的症狀，長期會導致工作效率低下，甚至影響眼睛及肌肉骨骼的健康。

她表示，其實透過調整螢幕的位置、亮度、高度、使用者坐姿，或配戴濾藍光眼鏡，就可有效降低眼睛疲勞。

1. 調整螢幕亮度：若螢幕很亮、環境很暗，眼睛容易疲勞，可安裝「自動調整亮度App」，或用檯燈輔助。

2. 避免螢幕眩光：可使用防眩光螢幕，此外，擦拭電腦螢幕可減少眩光並提高清晰度。此外，螢幕前方可使用濾藍光裝置。

3. 坐姿端正： 坐直保持肩膀放鬆，避免讓頭頸部向前傾，眼睛與螢幕的距離維持60~100公分。眼睛應比電腦螢幕稍高。

4. 避免環境眩光：放置螢幕的地方要避免眩光，例如可關窗、使用窗簾。此外，避免空調或電扇對著臉吹，減緩眼睛乾澀不適感。

5. 使用電腦專用眼鏡：工作時可配戴降低度數的電腦專用眼鏡，可使用濾藍光眼鏡，另應避免長時間戴隱形眼鏡使用電腦。

6. 調大字體：若發現自己看電腦需瞇眼，或身體往前傾時，要把字體調大。