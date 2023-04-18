我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化，上個月於巴西不幸墜樓身亡，遺孀指控，王疑因不願草率核銷近40萬美元的官邸修繕費，遭辦事處長馮光中挾怨報復，更遭到職場霸凌。王之化遺孀的姊姊今在北市議員應曉薇、前議員羅智強陪同下到北檢告發馮光中涉嫌霸凌、加重誹謗。外交部今表示，調查此事件的調查團將於23日出發，7人小組預計停留7至9天，返國後一個月內就會對外說明調查結果。

外交部發言人劉永健表示，外交部對於同仁離世表示深度的遺憾與哀痛，對於王組長輕生的原因，外交部沒有預設任何立場，對於家屬提出的各項質疑，都會進行公平客觀的調查，不管是辦事處館舍修繕、採購、人員管理或經費支用，調查團都會進行實地的了解。

劉永健說，調查團因機票和簽證因素，將於本月23日出發，工作重點是釐清事實真相，這也是家屬最主要的訴求，調查報告完成之後，也會向家屬以及社會大眾說明。

媒體追問，王組長家屬今日有到台北地檢署按鈴申告，後續若要進入司法程序，外交部會如何跟檢調合作？劉永健回應，外交部尊重家屬的決定，也尊重家屬的權利，目前行政調查是獨立於司法調查之外，調查結果出來後就會對外界說明。

劉永健補充，此次調查團重點是要釐清事實，由7人組成，主要是政風單位籌組，成員包含人事、主計、秘書單位和拉美司，在駐地停留的時間大概是7至9天，預估返國後一個月內會提出調查報告。

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