中國大陸外交部發言人汪文斌18日主持例行記者會。有記者提問，蘇丹政變後，有中國孔子學院的院長和一名老師被士兵持槍控制，目前已得到營救。中方對在蘇丹華人華僑和中資機構提供怎樣保護？有無撤僑方案？汪文斌回應，蘇丹首都喀土穆及多地15日爆發武裝部隊衝突，當地安全形勢嚴峻。大陸外交部立即啟動領事保護應急機制，指導駐蘇丹使館全力保護在蘇中國公民和機構安全。

大陸駐蘇丹使館向在蘇中國公民發出安全提示，聯繫在蘇的中資機構，核實中方人員機構安全情況，指導加強防範，並向有需求的中國公民提供協助。

鑒於蘇丹當前形勢，大陸外交部和駐蘇丹使館提醒中國公民近期暫無前往蘇丹，請已在蘇公民密切關注局勢發展，不要外出，加強防範和應急準備，同時盡快向使館報備個人資訊，如遇緊急情況請及時報警，並與駐蘇丹使館聯繫求助。

汪文斌表示，獲悉喀土穆大學孔子學院兩名教師被困的消息後，駐蘇丹使館第一時間應急處置與蘇丹相關方面密切溝通協調，目前兩人已脫險並轉移至相關安全區域。大陸外交部和駐蘇丹使館將繼續跟蹤當地形勢發展，全力維護在蘇中國公民和機構安全。