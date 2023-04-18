政府多方考量下，把全國電價在這次的4月間調升，星展銀行經濟研究部推估，4月電價調整幅度約11％，將進一步推高台灣通膨率CPI約0.2個百分點，因此將2023全年CPI預測，從1.8％上調至 2.0％。

星展集團資深經濟學家馬鐵英18日表示，由於台灣GDP表現上半年不佳，經濟正陷入技術性衰退，通膨壓力同時顯著，核心通膨需長期處於2％，「都在央行預測之內」，央行正更加關注通膨數據，若4、5月核心通膨大於2％，「央行6月升息半碼，不意外！」

通膨率和貨幣政策，對金融業的獲利有間接、直接的影響。在此之前，多數金融機構評估，隨著美國聯準會升息循環到頂，5月會是最後一次升息1碼，台灣在連升5次息之後，應在今年第二季必然休兵。

核心CPI已連續12個月保持在2％的水準以上，為2008年以來首次。服務類項目通膨率也連續12個月保持在2％以上，是近20年來的首次。 星展銀行估測今年台灣CPI走勢，4個季度分別為2.6％、1.9％，1.8％，1.8％。

馬鐵英分析，台灣CPI年增率已在今年第一季觸頂，但接下來的第二季至第四季仍可能保持高位，接近2％。因勞動力市場狀況緊張、價格預期上升，以及疫後重新開放帶動服務需求增加，此輪的通膨呈現黏著跡象。台灣的食品與能源價格上漲，消費者對此輪通膨感受較深。

星展銀行指出，飼料成本上漲、禽流感疫情等因素，持續推高台灣本地食品價格的供給端因素，全球油價走勢緩和已帶動能源通膨回落，然而，遲來的四月份電價調整可能將進一步推高CPI約0.2個百分點。