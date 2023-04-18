水對於人體非常重要，養分運輸、廢物排除與代謝都要靠水完成，營養師劉雅惠指出，水如果喝太少，排尿量和次數也會跟著變少，讓廢棄物停留在身體的時間過長，不但容易引發慢性病，女性還可能會有泌尿道問題，但究竟該如何正確補水呢？劉雅惠針對喝水的3大迷思解答，像是喝茶、咖啡等飲品也算是水分攝取，但切記不要用飲料來取代真正的水。

劉雅惠在臉書粉專發文指出，一般成人每天至少要攝取每公斤30毫升的水分，若體重為50公斤，每日飲水量就是1500毫升；而兒童的每日飲水量則以體重區分，10公斤以內是每公斤100毫升，10~20公斤是每公斤50毫升，超過20公斤則是每公斤20毫升。

劉雅惠表示，喝水很重要，但常常遇到水喝不夠、認為有喝飲料就好，或是覺得不口渴就不用喝水的個案，劉雅惠針對以上3點迷思為大家解惑。首先，食物中的水分、茶、咖啡、牛奶等，都可以算是水分的攝取，但她提醒，白開水才是最佳的補水選擇。

再者，在生活中也不能用飲料完全取代水，因為咖啡因會促進水分代謝，含糖飲料則會導致攝取熱量過多，容易引發血糖問題。最後，平時應該自然地補充水分而不是等到口渴時才喝水，因為口渴是大腦通知人體喝水的需求，表示身體早就已經有缺水問題。