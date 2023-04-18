20多年前曾規畫闢建，連接嘉義縣阿里山鄉里佳、山美部落的「里美道路」，在賀伯颱風後政策停擺，是全台唯一未開通的山地連貫道路，由於里佳部落僅一條聯外道，要到山美起碼要走52公里，車程1.5小時，如里美道路開通，車程只要10多分鐘，兩者交通距離相差近9倍，地方無不期待能盡快動工，縣府建設處說會向原住民委員會爭取施作防災道路，希望能克服困難完成興建。

里佳村長安高德說，里佳對外唯一通道就是169縣道，一旦發生坍塌，全村對外交通完全中斷，像88風災就讓里佳變孤島，與外界斷聯長達3個月以上，而當初里美道路前端只修築了4公里，就因賀伯颱風停擺，地方居民一直希望能打通里美道路，縮短到山美等部落路程。

目前當地居民要從里佳到山美部落，路徑必須從嘉169線接台18線，行駛橫跨竹崎鄉與番路鄉的村落，再接嘉129線轉山美產業道路長超過52公里，車程約1.5小時，交通部規畫里美道路直線距離只要6公里，開車大概10多分鐘，距離相差約9倍，由於「里美道路」計畫紙上談兵20多年，當地居民皆希望「里美道路」能成真、開通。

嘉義縣建設處長郭良江表示，公路總局幾年前曾委託縣府聘請顧問公司評估興建「里美道路」，但預定路線沿途都是峭壁懸崖，連鑽探地質工具都搬不上去，加上為地質敏感區，所以並沒有完成規畫，縣府會改向原住民委員會爭取施作防災道路，希望能克服困難完成興建。