全中運自由車公路計時賽、公路賽將分別於20日、21日登場，計時賽在新竹縣台61線西濱快速道路高架道路舉行，公路賽則在新竹縣台3線舉辦，因場布與賽事進行，將分別實施路段管制措施，敬請用路人配合改道，也請大家經台3線若遇上選手，請多加注意選手與自身安全，並替選手加油助陣！

全中運執委會說明，20日登場的計時賽，賽事使用路段為台61線70公里處至台61線49公里處永安路段（北向高架段），前述路段將從4月19日上午10時至20日下午4時止，封閉北向高架段道路，敬請用路人配合辦理。

自由車公路賽21日登場，選手賽事起終點為台3線59公里處（國立關西高中旁），屆時競賽隊伍及工作人員將於關西高中旁集結，從20日9時至21日15時進行雙向道路封閉，比賽當日21日上午8時至10時，台3線58公里處至59公里處（育賢街至關西高中）南向全線管制；上午0時至下午3時，台3線59公里處至58公里處(育賢街至118線路口) 北向全線管制，其餘競賽路線採「階段性移動管制」，請用路人配合辦理。

執委會提醒，公路賽台3線各路段依據競賽選手預計抵達時間採「階段性移動管制」，管制時除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後將立即開放通行，其中無分隔島路段將實施「單向交通管制」、有分隔島路段部分將進行「順向進行管制，對向開放通行」，如選手經過而無法避免時，請用路人配合路旁暫停或提前改道。