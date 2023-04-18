有大陸流量女王之稱的楊冪，她2014年和兩位經紀人共同創立經紀公司「嘉行傳媒」，公司培養了無數藝人迪麗熱巴、高偉光等，公司市值一度超過50億人民幣（約台幣226億元），做為公司股東之一的楊冪，前陣子遭爆料離開待了8年的經紀公司；近日有網友曬出楊冪私下聚會的素顏照，讓許多人直呼「認不出來」。

近日有網友爆料楊冪和劇組《哈爾濱1944》聚餐，並拍到楊冪的照片，楊冪坐在中間，她是素顏出席聚會，笑著撥頭髮，滿臉通紅應該是喝了一些酒，看起來氣氛相當融洽，不過不知道是不是受拍攝角度影響，照片中的楊冪與平常模樣很不同，眼袋也一大一小，讓許多人問「楊冪怎麼了？」

照片曝光後，粉絲表示楊冪還是很美，也有人懷疑照片是經過修圖處理：「你少給美女二次修圖」、「本來就是糊圖，你強行轉高清二次銳化了，圖片當然看起來有點奇怪了」、「手都模糊到看不清五指了，明顯抓拍沒對好焦唄」、「這種圖元的照片這樣子做清晰處理？誰來也得變樣」，也有網友表示照片和楊冪平時差很多「不像啊…..牙齒和眼睛都有點不像」、「會不會是一個長得很像的人啊」。

楊冪是童星出身，曾在電影《武狀元蘇乞兒》中飾演周星馳女兒，她長大後憑藉《神鵰俠侶》郭襄一角走紅，從配角慢慢演到主角，主演《仙劍奇俠傳三》、《宮》收獲高人氣，與男星趙又廷主演的電視劇《三生三世十里桃花》更是火爆兩岸三地，出道30年人氣依然不減。

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