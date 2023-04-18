桃園市觀音高中學生在校方指導下，與龍華科大合作將專題研究改良製作「碳捕捉循環發電系統」，參與莫斯科阿基米德國際發明展榮獲金牌。校方表示，師生合作針對減碳與發電議題展開研究，達循環綠色能源目標，未來將鼓勵更多學生參與，應用所學進行永續目標相關研究。

指導教師林仟弘（左）與學生彭于庭（右）等人，投入大量時間，針對作品進行改良。（蔡明亘攝）

觀音高中化工科學生彭于庭、戴秀純去年5月在教師林仟弘、陳婉縈指導下，以「碳捕捉暨Na循環發電IoT系統」在全國高中化工群專題及創意製作競賽獲全國第一，作品經過改良，去年12月參與高雄KIDE國際發明暨設計展又得下金牌。

觀音高中校長林振清表示，校方與龍華科大教授蕭瑞昌、學生翁紹翔合作，與林仟弘、陳婉縈和他本人親自帶領彭于庭，將碳捕捉發電裝置再度改良精進，3月底參與2023第26屆莫斯科阿基米德國際發明展，榮獲金牌。這次作品結合108課綱實作議題，以及聯合國SDGs永續發展目標，以循環綠色能源為主軸，透過與更高階學術單位合作，帶著作品獲得好成績，且正在申請專利中。

林仟弘提到，題目發想時考量觀音在地議題，包括電廠和藻礁等，思考發電與永續如何達成平衡，他們針對「減碳」和「發電」2大目標，製作碳捕捉的發電電池，想法出爐後，在材料準備、裝置設計和數據採集上，投入非常多時間，尤其學生還要面對課業、教師也有課程要進行，非常不容易。

彭于庭分享，起初實驗時要捕捉空氣中的二氧化碳，但因濃度太低、數據出不來，經過與教師討論後才進一步改善，讓實驗能繼續下去，從發想到完成共花半年時間。她分享，參展作品都非常厲害，得知獲獎當下感到相當不可思議，也非常開心，由於全球暖化問題持續發生，減碳議題受全球重視，未來考慮持續朝此領域發展。

林仟弘也說，校方鼓勵學生多參與類似研究，不只是學習學校課程，而是將課堂內所學加以應用，看著學生們做實驗獲得成就感，就是教師們最大的喜悅，盼未來不僅在觀音、桃園、台灣，更要將作品發揚至國際，會持續努力。