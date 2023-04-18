台中福華響應世界地球日，推出422當日限定「無塑好森活」優惠，自備環保杯及環保餐盒就享有咖啡、蛋糕買一送一的超值特惠。（台中福華提供／馮惠宜台中傳真）

1F豪吧電商－雲端廚房於422地球日當天只要攜帶「福華專屬環保購物袋」至豪吧，只要裝得進購物袋中，結帳金額一律打五折，每人限購一袋，裝滿為止。（台中福華提供／馮惠宜台中傳真）

「綠色經濟」風潮吹進飯店業，今年台中福華響應世界地球日，推出422當日限定「無塑好森活」優惠，自備環保杯及環保餐盒就享有咖啡、蛋糕和暢銷餐點日式咖哩炸豬排飯買一送一的超值特惠，攜帶「福華專屬環保購物袋」購買伴手禮、冷凍食品等，只要裝得進，所有商品一律五折！盼透過活動倡導「無塑生活、重複利用」的綠色理念。

台中福華在4月22日推出世界地球日當日限定「無塑好森活」餐飲外帶優惠，1F豪吧推出環保杯及環保餐盒優惠，只要攜帶環保杯即可享有外帶咖啡買一送一；多帶一個環保餐盒還有「咖啡蛋糕一搭一」優惠（採價低品贈送）。

3F西餐廳覓舍推出主餐優惠，只要422當天自備環保餐盒至覓舍，即可享「日式炸豬排飯佐蘋果咖哩醬汁」外帶買一送一，限量20份賣完為止。

此外，1F豪吧電商－雲端廚房特別推出「無塑好森活」舊客購物方案，於422地球日，攜帶「福華專屬環保購物袋」至豪吧，只要裝得進購物袋中，不論是台中福華長年熱銷的伴手禮和冷凍煲湯，或是養顏美容的雪蛤燕窩飲，結帳金額一律打五折！每人限購一袋，裝滿為止，邀請顧客們一齊環保愛地球，重複使用環保袋來取代一次即丟的紙袋和塑膠袋，在日常生活中親身力行無塑好生活。