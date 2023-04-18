宜蘭縣教師職業工會為籲朝野委員應正視特殊教育現況，緩解基層特教教師的負荷，遂發起線上連署，凝聚縣內基層教育工作者對《特教法》修法的關心，共有572位連署；該工會將連署書遞送給立委陳歐珀，陳17日在議場表達2個訴求，特教教師應以執行教學為主，並停辦無實益的特教評鑑，改以輔導、支援取代。

《特殊教育法》自1984年實施後歷經9次修正，為符合社會變遷及教育環境、資源的大幅變化，同時兼顧身心障礙者及兒童的權利公約，行政院近期啟動第10次修法，以因應特殊教育發展需求。

教師工會表示，特教師除了教學及備課外，還有大量文書作業，包括擬定學生的個別教育計畫（IEP）、依個別需求製作教材、輔導學生融入班級及協助校內特教行政工作等，工作量負荷沉重；如再兼任個案鑑定評估，不僅需經常加班，更影響教學工作，嚴重影響學生受教權，恐無法再負擔特殊教育鑑定工作。

工會進一步指出，現行特教評鑑多著重在文書資料的檢核，準備過程耗費大量人力、物力與時間，且平時已有不少的檢核，很多內容疊床架屋，與教育部政策「行政減量」全然背道而馳；況且問題也未因評鑑有所改變，需要協助的地方依舊未獲得支援，希望主管機關以輔導替代督導，協助學校落實特教基本工作。

為了替《特教法》修法發聲，教育工會遂發起線上連署，共有572位教育夥伴連署，並將連署書遞送給陳歐珀，陳17日在議場表達2個訴求，主張第18條特教教師應以執行教學為主，特教心評工作應專職化，及第52條停辦無實益的特教評鑑，改以輔導、支援取代評鑑，甚至考慮廢除掉。

陳歐珀表示，肯定教育部保障特教生跟幼兒學習的權益，但也希望能重視第一線的特教老師，他們非常辛勞，工作超時又承受很大的心理壓力，如不從該面向思考，到最後可能要輔導特教老師。遂針對以上立場，能積極落實行政減量的目標，希望教育部能體諒。教育部回應，中央跟地方會共同討論如何精簡，持續努力。