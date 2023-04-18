國家地理頻道為響應即將在本週六（22日）到來的「世界地球日」在23日舉辦「國家地理路跑–為永續而跑」路跑活動，今（18日）邀請環保大使禾浩辰現身分享自己力行環保以及期待當天與上萬跑友一起開跑的心情。禾浩辰表示自己會親自下場參加4K賽程，還邀請身邊工作夥伴一起參加，因為他們平常比較少運動，跑完也會帶大家去按摩一下當作獎勵。

禾浩辰也透露年輕時曾經有一段「環保求愛」跑步追愛的熱血故事，大學時期因為球隊朋友介紹，認識一個在高雄讀大學的女生，多次相處後想進一步交往，當時對自己體能相當有信心的他，便決定凌晨12點從台南跑到高雄，還特別找了2個好兄弟騎車幫他用手機錄下跑步的過程，一開始大家都很興奮，沒想到跑了40分鐘後，所有人都出現了生無可戀的表情，自己還跑到抽筋，最後跑了5小時終於才到。至於是否追愛成功，禾浩辰沒有正面回應，僅表示「她沒有拒絕我啦」，並笑言年輕時期的夢想，總有一些遺憾，對方也已成家沒再聯絡了。

還會不會做這種如此熱血的追愛行動？現年32歲的禾浩辰笑喊「目前把精力放在工作上」，目前單身的他也說：「有好的對象幫我介紹一下。」隨後自爆「一直都蠻多朋友的」，透露自己屬於慢慢相處覺得適合，才會繼續走下去，而非一見鍾情，當然也有出現一些聊得來的對象，但總因彼此工作太忙而淡掉，形容很像心電圖忽高忽低，他也感謝家人都沒有催婚，「他們比較擔心我的身心靈有沒有健康，不太會給我什麼壓力」，還不忘承諾「如果有好消息再公佈給大家」。

禾浩辰擔任「2023國家地理路跑–為永續而跑」的環保大使。（國家地理照片提供）

至於私下如何力行環保，禾浩辰表示一直以來環保水壺、環保筷就是自己的標配，不管工作或是遊玩都一定帶在身邊，如果去餐廳吃飯如果忘記帶，就會優先選擇店家提供的鐵筷等，避免使用一次性餐具。近2年愛上自由潛水的他，最近剛去了一趟綠島潛水，記者會上他大方展現露出雙臂，明顯看得出皮膚曬黑了一圈，他說為了海洋保育近幾年已經不再用防曬乳，避免防曬乳汙染海洋，潛水後再用天然蘆薈幫肌膚鎮定保養。

而禾浩辰參演的實境秀《神秘五金行》將在5月播出，「國民姊夫」AKIRA也是固定班底之一，禾浩辰大讚對方充滿紳士風度、很溫暖，希望自己也能成為像AKIRA那樣溫暖又充滿男子氣概的男人，也透露AKIRA常會跟他們分享小孩的照片，「真的是手長腳長，基因很優良。」有次經過一家古著店，他看到一套兒童版的硬漢牛仔皮革外套，就買下送AKIRA，後來他在農曆年跟蔡昌憲去日本玩，AKIRA在忙巡演工作中還抽空跟它們碰面，也不忘回禮，讓他備感窩心。