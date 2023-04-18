台中市府今天在台中市議會定期會進行敬老愛心卡專案報告，台中敬老愛心卡每人1000點全台最優，卻遭不少議員批評「看得到、吃不到」，要求市府擴大使用範圍、計程車補助上限提高。台中市長盧秀燕說，計程車已經占敬老愛心卡超過5成預算，若再增加會排擠其他補助。

市長盧秀燕表示，台中的敬老愛心卡很好用，疫情期間使用率達6、7成，機制跟健保一樣都有補助上限，但是不見得每一個都用光，目前計程車單趟補助85元已吃掉敬老愛心卡預算的5成6，若再增加會排擠到其他補助，但針對議員們的建議市府願意改進。

楊典忠認為，市府應檢討某些長期未使用敬老愛心卡原因，對於中低收入戶或獨居行動不便老人，應該提供他更多可能使用管道，比如代用餐、購買醫療用品等，擴大使用捷運、台鐵、計程車、取消使用上限，才不會讓每月1000元看得到用不到。議員陳俞融也要求市府加速推動敬老愛心卡與台鐵系統整合，方便長輩持敬老卡搭台鐵。

議員江肇國指出，建議市府先從提高計程車單趟補助上限，來提高市民的使用量。議員林德宇認為，計程車單次的使用額度提升為200元一趟，符合路程使用約4公里的交通移動範圍，才是符合民眾的期待。周永鴻說，如果單次乘車能全額補助，對長者去大醫院就醫回診，或是揪團出遊輪流出資都較為便利。

市議員張瀞分、張廖乃綸也表示，希望市政府加強宣導敬老愛心卡可以使用的項目廣度，否則很多長輩可能還搞不清楚。此外，也希望能加速和台鐵協商，讓敬老愛心卡也能搭台鐵。

台中市敬老愛心卡截至今年2月底止，累計發卡數有59萬2952張，但近3年來使用率都未達8成，議員陳雅惠要求擴大使用範圍，並全額補助看診掛號費、計程車資，擴大納入搭乘台鐵列車，以符合需求，提升使用率。

社會局強調，敬老愛心卡各項優惠項目中，近9成用於交通運輸，其中，計程車佔各項服務經費支出比例最高，市府預算要花在刀口上，各項用途都要均衡配置，不能獨惠單一項目。