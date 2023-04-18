22歲丁姓男子今年和蘇姓男子約定以402萬台幣交易加密貨幣12.93萬元的USDT（約12.93萬元美金），不料僅有2.2萬是現金，其他都是玩具鈔。蘇男轉帳後才發現是玩具鈔還註記「影視道具」，連忙報警處理，丁男近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

檢、警調查，丁姓男子和詐騙集團合作，3月22日到板橋火車站1廁所拿取裝有3999張千元玩具鈔，共4個現金磚的黑色袋子。隔天詐騙集團成員要求丁男拿著袋子到中壢火車站，並搭火車到湖口，再返回中壢，此外每站都要下車以此製造斷點，為了避免指紋被查到，詐騙集團還要求丁男用膠水塗抹手指。

蘇姓男子以402萬交易加密貨幣，但轉帳後才發現竟都是玩具鈔，連忙報警。（翻攝照片）

此外詐騙集團最後指示其到桃園某處面交，更提到，「不要讓客戶碰到現金磚，把2.2萬現金交給客戶點收，並拿現金磚給客戶看，再收起來。」蘇男見到丁男後，隨即將12.93萬元USDT轉給丁男，但發現袋子裡全都是假鈔，還註記「影視道具」。丁男打開與詐騙集團聯絡的Telegram，發現其對口都已經退出群組，隨即報警處理。

丁男則稱，自己沒有工作，前往面試，對方要他與蘇交易，並不知道是假鈔，檢方認為，USDT是虛擬而非是現實可見有形體財物，但於現實世界有一定財產價值，因此一加重詐欺得利罪嫌起訴。USDT稱為泰達幣，為加密貨幣之一，與美金1比1掛勾。