基隆河岸自行車道最後一段終於貫通，基隆市副市長邱佩琳（前排右3）表示，感謝交通部與經濟部協助，讓基隆河最美的一段能夠完整呈現給市民。（張志康攝）

基隆河岸自行車道最後一段終於貫通，基隆市副市長邱佩琳表示，感謝交通部與經濟部協助，讓基隆河最美的一段能夠完整呈現給市民。（張志康攝）

基隆河岸自行車道的的最後一段終於正式貫通了！原本預定於去年底完工的基隆河岸自行車道，終於在18日下午正式啟用。基隆市副市長邱佩琳表示，感謝交通部與經濟部協助，讓基隆河最美的一段能夠完整呈現給市民。

邱佩琳表示，在這一段自行車道完工啟後，民眾可以沿途可以欣賞基隆河特殊的壺穴地形、往東能夠一路暢遊到瑞芳、往南更能直接進入汐止，再一路前往台北，形成一個完整的北北基自行車路線。

基隆市工務處表示，這一段自行車道雖然僅有1.9公里，但因為沒有路廊，需透過河畔串接車道，避開私人土地的高架段，因此採用懸臂式設計，沿興隆街到過港地區，最後端點銜接八堵。

工務處指出，這段自行車道在確保河防安全前提下，以對環境「低負擔」、「中運能」、「高舒適」三大原則進行路線設計，調整既有路線、綠化環境、全線增設照明，並以工程技術完成對珍貴壺穴最友善的設計。

此外，基隆河畔壺穴地形密集為全球之冠，本工程也將壺穴意象融入主體設計，為公眾提供優質的河岸休憩空間。步道特地設計成從暖江橋下穿越，讓民眾能夠安全的近距離欣賞壺穴景觀，另外設置觀景平台供民眾憑欄眺望，設計圖樣仿照壺穴，與對岸如酒窩般的大小壺穴相呼應。

工務處指出，這段自行車道總預算達8506萬元，讓周邊社區與基隆河不再近在咫尺卻無法親近，基隆河真正成為民眾最優質的生活及休憩場域。左右岸自行車道能提供完整的騎乘路線，提高綠能運輸的使用，結合本市人文景觀、自然生態資源及歷史文化景觀，並體驗輕鬆零負擔的河濱漫遊旅程。