全中運自由車賽事18日舉行登山車越野賽，由國男、國女、高男、高女各組爭奪4面金牌，面臨崎嶇賽道及悶熱天氣更是考驗選手技術與體力，經過激烈戰況，最終由宜蘭縣羅東高工楊承祐、台中市大甲高中黃文欣、台中市日南國中黃鈺瀚，和台中市鳳甲國中陳妍衣等4位選手成功摘金！

高中體總祕書長朱彩鳳一早即到場為選手們加油打氣。朱秘書長很關心賽事的進行，她十分讚許新竹縣全中運執委會，無論是場地的規劃及布置，人員的接待都盡善盡美，讓賽事順利舉行，並圓滿完成自由車登山越野賽事！

首先登場為高男組自由車登山車越野賽，選手們無不卯足全勁爭取佳績，各組前3名成績如下：高男組自由車登山車越野賽：金牌由宜蘭縣羅東高工楊承祐蟬聯、銀牌由高雄市文山高中葉軒佑獲得、銅牌由台中市大甲高中黃暐程獲得；高女組自由車登山車越野賽：金牌為台中市大甲高中黃文欣獲得、銀牌由高雄市六龜高中朱恩慈獲得、銅牌由高雄市文山高中李易珊獲得；國男組自由車登山車越野賽：金牌為台中市日南國中黃鈺瀚、銀牌為台中市日南國中黃鈺淳、銅牌為台中市日南國中施宏霖；國女組自由車登山車越野賽：金牌為台中市鳳甲國中陳妍衣、銀牌為宜蘭縣員山國中林姿妤、銅牌為台中市清泉國中陳穎嫻。

自行車登山車越野賽以台中市日南國中表現最為亮眼，囊括國男組金牌、銀牌及銅牌，選手及教練們忍不住高聲歡呼，為本次賽會畫下完美的句點。