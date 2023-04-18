民進黨雲林縣黨部與捐血站合作，18日在雲林縣北港鎮舉辦「捐血做公益，吃豆皮補充蛋白質」活動，捐血民眾除可在現場品嘗涼拌豆皮，還獲贈豆皮以及蒜頭，黨部強調近來全台缺蛋危機，民眾擔心蛋白質攝取不足，豆皮富含蛋白質，簡單料理便可提供身體所需的蛋白質。

捐血做公益活動在北港運動公園旁舉行，一大早就有人前來捐血，1名民眾說從網路得知捐血250毫升便可以送2台斤蒜頭、1包黑蒜頭與3盒豆皮，特別前來捐250毫升，之前有捐血送蛋活動，現在蛋供應量比較充足，改送蒜頭與豆皮也不錯，平常可用來煮菜，非常實用。

民進黨雲林縣黨部「捐血送豆皮」公益活動，現場安排豆皮料理教學。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，雲林豆皮工廠有40餘間，占全台一半以上，產量達全台8成左右，可說是豆皮的故鄉。豆皮富含蛋白質，捐血現場有豆皮料理教學，並提供給捐血民眾品嘗，馬上補充蛋白質。

另外還有雲林優質蒜頭與黑蒜頭，目前正值蒜頭產期，生蒜是料理不可或缺的調味食材，黑蒜頭以生蒜烘焙發酵熟成，可當作零嘴或用來煮黑蒜頭雞湯，味道鮮美且養生，鼓勵民眾「食在地、吃當季」，同時幫助農民推廣行銷各種農特產品。

林金忠說，雲林是農業大縣，黨部隨時關注各種農產供銷，之前高麗菜豐收造成供銷失衡，立即包下3分多地高麗菜田，邀民眾自採作公益，10元可採2顆高麗菜，1顆自己帶回家享用，1顆捐給長青食堂加菜，最近高麗菜價格已逐漸回穩，未來黨部還會持續關心農民。

雲林捐血站指出，目前血庫庫存仍未很充裕，呼籲民眾踴躍捐血，很感謝民進黨雲林縣黨部舉辦此次捐血作公益活動，不少民眾都被豆皮、蒜頭贈品吸引而來捐血。