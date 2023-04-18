蕭邦（CHOPARD）為慶祝紐約第五大道上全新旗艦店開幕，推出兩款Happy Sport限量表，象徵紐約的大蘋果和滑動鑽石在表盤上轉圈圈，自由自在旋轉的愉悅感，呼應紐約的時尚氛圍，十分俏皮可愛。

蕭邦Happy Sport紐約第五大道大蘋果腕表，黑色表盤搭配DLC塗層不鏽鋼表，限量17只。（CHOPARD提供）

第一款第五大道Happy Sport限量表為黑色表盤搭配DLC塗層不鏽鋼表殼和植物皮革表帶，紅色大蘋果與三鑽滑動鑽石在表盤上旋轉，表帶也融入紅色縫線細節，限量僅17只，僅在美國專賣店販售。

另一款奢華版第五大道Happy Sport限量表則以18K玫瑰金打造，表圈、表耳、表冠皆鑲上鑽石，表盤上有5顆滑動鑽石和1顆鑲嵌紅寶石與沙弗萊石的粉紅色大蘋果，表盤為白色紋理珍珠母貝，中心飾有扭索飾紋，搭配紅色漆皮鱷魚皮革表帶。

蕭邦Happy Sport紐約第五大道大蘋果腕表，18K玫瑰金鑲鑽款。（CHOPARD提供）

蕭邦的Happy Sport腕表一直是20世紀女性解放的強而有力象徵，生動體現了不受拘束、自在快樂的蓬勃生命力，如今又融入紐約大蘋果的城市ICON，更添趣味與傳奇。