蕭邦（CHOPARD）為慶祝紐約第五大道上全新旗艦店開幕，推出兩款Happy Sport限量表，象徵紐約的大蘋果和滑動鑽石在表盤上轉圈圈，自由自在旋轉的愉悅感，呼應紐約的時尚氛圍，十分俏皮可愛。
第一款第五大道Happy Sport限量表為黑色表盤搭配DLC塗層不鏽鋼表殼和植物皮革表帶，紅色大蘋果與三鑽滑動鑽石在表盤上旋轉，表帶也融入紅色縫線細節，限量僅17只，僅在美國專賣店販售。
另一款奢華版第五大道Happy Sport限量表則以18K玫瑰金打造，表圈、表耳、表冠皆鑲上鑽石，表盤上有5顆滑動鑽石和1顆鑲嵌紅寶石與沙弗萊石的粉紅色大蘋果，表盤為白色紋理珍珠母貝，中心飾有扭索飾紋，搭配紅色漆皮鱷魚皮革表帶。
蕭邦的Happy Sport腕表一直是20世紀女性解放的強而有力象徵，生動體現了不受拘束、自在快樂的蓬勃生命力，如今又融入紐約大蘋果的城市ICON，更添趣味與傳奇。
#大蘋果 #紐約 #HappySport #蕭邦 #第五大道
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。