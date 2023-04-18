高姓男子和太太都是高雄某教會牧師，高男日前被教會革職，在宿舍收拾東西時不滿太太碎嘴害他心煩意亂，把太太趕出房門。高妻不滿被遷怒，拿起2支網球拍狠K高男，造成高男手部多處受傷挨告。高雄地院依傷害罪判高妻拘役40日，得易科罰金。

高姓夫妻是同教會的牧師，高男因故被教會解除牧師職務。去年2月某日晚間，高男返回教會宿舍整理私人物品時，太太前往關心。高男不爽，認為自己丟了神職都是太太害的，整理東西時心煩意亂，不願跟太太講話。

高妻不斷碎念，高男終於忍不住，突然暴怒、一把將太太推出房間，兩人也引發肢體衝突，高妻直接拿起兩把放在門邊的網球拍狠K高男。高男為了護頭，手部被網球拍打到多處瘀傷，憤而報警提告。

開庭時高妻辯稱，他和丈夫結婚30年來，曾被高男家暴過，當天只是因為高男2、3天沒回家，她好意關心，沒想到被高男推出房門。她對著高男大吼「不可以再打我！」高男卻衝到她面前舉起拳頭，她以為他又要揍人，才會拿網球拍自衛「揮2下」，不是故意傷人。

高男強調，太太當時一直碎念，實在受不了，他請太太先出去，讓他安靜整理東西，但太太不聽，才發生口角，過程中太太拿2支球拍狂K他，早成手部多處瘀血、破皮流血。

法官調閱相關資料，發現高妻並沒有被家暴過的紀錄，審酌高男的傷勢，判定高妻下手猛烈，不採信高妻說詞，依傷害罪她判拘40日，得易科罰金，可上訴。

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