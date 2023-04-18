外交部昨宣布，我國將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」，以增進雙邊實質關係。今外交部歐洲司司長姚金祥在記者會上進一步透露，辦公處目前規畫為5人館處，已找到理想的設館地點，正在簽約當中，最快今年夏天就能揭牌。

姚金祥今表示，台灣和義大利在經貿、文化、教育、科技及旅遊等領域的合作和交流非常密切、友好，即將要在義大利北部大城米蘭設辦事處，增進雙邊的實質關係，目前籌備工作都在積極進行當中。他說，義大利是台灣在歐洲第4大貿易夥伴、也是歐盟的創始會員國及G7會員國，義大利也將在明年主辦G7會議，所以非常的重要。

姚金祥指出，義大利的經濟和科技的聚落主要集中在北部，尤其是汽車、機車及半導體產業等，每年也舉行許多大型商展。而米蘭是倫巴底大區的首府，也是發展程度最高的城市，更是南歐重要的交通樞紐、金融中心和商業重鎮，許多主要國家在米蘭設有總領事館，而台灣也有外貿協會在米蘭設有貿易中心，推廣台灣商品。

姚金祥說，米蘭也是世界公認的時尚和設計之都，及國人非常喜愛的旅遊景點。長榮去年10月開設台北至米蘭的直飛航線，相信米蘭辦事處的設立可以因應直航帶來的強勁商旅需求，有助於促進台義經貿交流。他說，駐米蘭台北辦事處會提供義北八個大區的商務、觀光和僑民服務，還有海外急難救助，也會跟我國駐義大利代表處密切配合，全方位增進台義雙邊實質關係。

姚金祥在媒體提問環節補充，台灣在義大利現任政府上台前就展開交涉，基本上過程還算平順。他也說，辦事處不會和外貿協會合署辦公，目前規畫為5人館處，已經找到理想的地點，正在簽約當中，正式揭牌的進程必須要看實質的裝修和人員調動的速度而定，最快夏天就能揭牌，但館長人選尚未選定。