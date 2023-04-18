再過2天迎來24節氣中的穀雨，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、狗、羊、雞在穀雨這天運勢將超級旺，其中生肖牛、狗近期迎來愛情的甜蜜期將會得到不錯的結果；生肖羊事業運旺，此時簽約、銷售成功率高；生肖雞則是如有在進行投資或買賣股票者可適時出手，將會有不錯的表現。

▍生肖牛、狗：愛神眷顧

生肖牛、狗在穀雨這天迎來愛情的甜蜜期，有告白、求婚打算的朋友不妨趁此機會展開行動將會得到不錯的結果。單身的朋友可多參加朋友聚會，並留意身邊出現的異性，說不定就能開啟一段浪漫愛情。

▍生肖羊：事業運旺

生肖羊在穀雨這天事業運將超級旺，此時簽約、銷售的成功率高，特別是從事業務的朋友一定要把握！在對事業發展是有利的時期，若腦海中有規劃很久的項目，不妨可展開行動，將會有不錯的開始。

▍生肖雞：財運一飛沖天

生肖雞在穀雨這天偏財運超級旺，如有在進行投資或買賣股票的朋友，該出手時就不要猶豫！將會獲得好的表現，甚至有機會在遊戲中幸運刷出高級裝備賣好價錢。