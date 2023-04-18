曾敬驊和宋芸樺今（18）日出席愛奇藝國際站《不良執念清除師》於泰國舉辦的亞太區記者會，劇中飾演「楊宇」一角的泰星男神查農·桑提納同庫，原定要出席，昨日卻因食物中毒引發腹瀉發燒，住院一個晚上，早上仍未退燒，經評估無奈缺席記者會。

曾敬驊（左）和宋芸樺為戲到泰國參加記者會。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊和宋芸樺遺憾地說：「出發前還興奮傳訊息跟他說我們要來了，沒想到沒見到面，最後一次和他見面已是一年半前拍戲時。」2人對查農的演技印象深刻，他第一場戲情緒就很重，曾敬驊透露查農的渲染力讓片場人員都忍不住落淚；宋芸樺則大方示愛，「我是他的big fan」。

曾敬驊（左）和宋芸樺抱著鬼娃，右為鬼妻娜娜KOL。（愛奇藝國際站提供）

2人也分享對於泰國鬼片的喜愛，尤其曾敬驊很喜歡泰國的鬼神傳說，還會查資料研究背景，「我是凌晨睡不著會自己看鬼片，睡覺都會做惡夢。」。不料話才說完，現場突然暗燈，泰國經典鬼片《淒厲人妻》中主角「鬼妻娜娜」隨即抱著假嬰兒現身，逼真裝扮跟恐怖氛圍讓大家又驚又喜，２人還抱著鬼娃，笑稱是他們生的孩子，宋芸樺忍不住驚呼：「近看有點恐怖。」曾敬驊還搞笑要把娜娜的孩子抱回台灣，「20歲的時候再還給妳。」娜娜也配合回覆：「現在就可以去辦護照。」惹得大家哄堂大笑。

曾敬驊帶著首次擔綱男主角的戲劇來泰國宣傳。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊不僅人生第一次來泰國，更是首次帶著擔綱男主角的戲劇於海外宣傳，對他意義非凡；宋芸樺開心表示可以透過作品跟全世界見面感到很幸福。2人也聽了查農的推薦，去夜市吃了泰國必吃美食網紅火山排骨、飛餅、芒果糯米飯等，一路上也遇到熱情泰國民眾打招呼，宋芸樺笑說：「但一吃火山排骨，我們2個就不顧形象狂吃。」他們也品嘗昆蟲類食物，吃了炸麵包蟲、炸蟋蟀，曾敬驊形容炸蟋蟀口感像炸溪蝦，「咬下去有噴汁的感覺」。

《不良執念清除師》每週六晚間8點於愛奇藝國際版上線2集。

宋芸樺表示能為戲到泰國宣傳很幸福。（愛奇藝國際站提供）