高雄捷運四線齊發，軌道經濟起飛，積極推動大眾運輸導向型發展（Transit-oriented development，簡稱TOD），對於門戶再塑及地方發展具有指標性意義。內政部18日召開第1031次都市計畫委員會，由內政部都委會審議通過捷運岡山路竹延伸線RK1站聯開基地都計案，以及國道進入市區門戶的O9技擊館站聯開基地都計變更案。

O9站開發模擬圖。(高雄市捷運局提供)

高雄市副市長林欽榮指出，過去高雄城市發展是以汽車導向為主之公路運輸，都市發展核心較為分散，自高雄市長陳其邁上任以來，積極推動捷運建設，近年在「四線齊發」政策目標下，捷運路線長度由64公里拓展為114公里，高雄捷運路網成形的同時，也將帶動都市發展的質變，都市人口及發展將朝向捷運場站周邊發展，今天內政部都委會審議通過的RK1及O9站捷運開發區，將會是啟動捷運TOD發展的典型案例。

RK1基地模擬圖。(高雄市捷運局提供)

高雄市捷運局長吳義隆表示，岡山RK1聯開案不僅是北高雄首件，基地緊靠台鐵、捷運雙系統，有鑑於中央前瞻計畫補助1.8億元規劃增設前、後站，並搭建跨站天橋，聯通未來捷運岡山站形成雙鐵共構，亦於18日開始進場施工；未來透過立體連通雙基地及雙車站，具備相當良好的TOD導向發展條件，也是落實市府建構北高雄科技廊帶政策願景下的實際行動方案之一。

此外，O9技擊館站聯開基地鄰近國道中正交流道，坐落國道門戶的關鍵區位，同時緊鄰中正運動場環境改造計畫(Highline Park)，朝向提升中正運動場園區的目標，同樣具備地利條件，2案均扮演北高雄及市區門戶再發展形塑的關鍵角色，有助於高雄捷運大眾運輸導向發展即將邁入新的里程碑。

18日雙雙獲得中央審議通過的聯開基地都計案，均位於高雄的重要都市節點，對於門戶再塑及地方發展具有指標性意義，在中央政策方向明確化，高市捷運局表示，將積極研擬各案招商計畫及差異化策略，在全市聯開工作推動期程下，預計本年年中以及下半年度起逐案推出。(記者張雅雲/高雄報導)