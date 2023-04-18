4月18日，北京市消費者協會發佈反食品浪費提示指，近期網路上各種大胃王直播引流以及存在虛假誇大宣傳的「網路種草」「達人探店」等美食分享行為，不僅涉嫌誤導消費者，而且涉嫌違反《反食品浪費法》有關規定。

北京市消費者協會提醒，網路主播在提供網路表演及視聽節目服務過程中，不得出現鋪張浪費糧食，展示假吃、暴飲暴食或其他易造成不良飲食消費、食物浪費示範的內容，此類行為已涉嫌違反《反食品浪費法》，廣大消費者應理性對待大胃王吃播視頻，切勿跟風模仿。

此外，達人探店可能構成商業廣告。商品銷售者或者服務提供者通過網路直播方式推銷商品或者服務，構成商業廣告的，應當依法承擔廣告主的責任和義務。北京市消費者協會提醒有關平臺、商家和網紅達人，通過知識介紹、體驗分享、消費測評等形式推銷商品或者服務，並附加購物連結等購買方式的，廣告發佈者應當顯著標明廣告。平臺要對網路種草達人、探店等行為加強審核，否則，同樣要依法承擔相應責任。