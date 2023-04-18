針對馬來西亞現任首相安華（Anwar Ibrahim）的「斂財論」，馬國前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）將向安華採取法律行動。

安華上個月在其所屬的公正黨（Parti Keadilan Rakyat）全國代表大會上，以不點名方式指馬哈迪就任22年又22個月的首相期間，讓自己的家族富裕起來。馬哈迪隨後在上月28日發出律師信，要求安華撤回「斂財論」並向自己道歉。

綜合大馬媒體報導，馬哈迪的代表律師發聲明指出，其律師事務所已收到安華代表律師的回函。聲明說，「相關回函只是否認了所有的指控，但未提供任何的證據和說明，理由是安華將在法庭上回應指控。馬哈迪已指示我們律師事務所，對安華採取進一步的法律行動。」

馬哈迪的代表律師還說，一旦入禀訴訟，將立即告知民眾。安華的另一位代表律師回應，安華已準備好與馬哈迪對簿公堂。

馬哈迪和安華這對政治宿敵的恩怨情仇，可追溯到1980年代初。當時還是大學生的安華，積極參與學運及馬來民族主義、回教復興運動而嶄露頭角，被馬哈迪招攬加入其政黨巫統（UMNO）。

安華加入巫統後一直是馬哈迪的支持者，後來更成為馬哈迪接班人，更曾受委代首相。但安華鋒芒畢露，引起馬哈迪忌憚。馬哈迪於1998年，革除安華的副首相和財政部長職，安華接著因瀆職及「雞姦罪」被判入獄。

有趣的是，反目成仇的2人在2016年，趁著因另一起「雞姦案」而再次坐牢的安華到法庭時，上演了世紀會面。當時馬哈迪親自到吉隆坡高級法庭，以行動支持安華挑戰國安會法令。

兩人打著救國旗號，聯手打倒涉及一馬公司弊案（1MDB）醜聞的前首相納吉（Najib Razak），令希望聯盟（Pakatan Harapan）成功在2018年第14屆大選掀起全民海嘯。

然而，馬哈迪再度任相；安華獲特赦出獄後不久，其支持者一再要求馬哈迪交棒安華，引發馬哈迪不滿。據聞，馬哈迪正是因為不想交棒，才默許「喜來登行動（政變）」（Langkah Sheraton），卻沒想到最終讓前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）漁翁得利。