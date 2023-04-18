大陸女星陳小紜因在《如懿傳》中飾演惢心一角，成功打開知名度，之後在《斛珠夫人》、《卿卿日常》和綜藝《乘風破浪的姐姐》第二季等作品都有亮眼表現，讓她人氣水漲船高，近日在新劇《薄冰》的出色演技，更是被讚輾壓女主角陳鈺琪，而今（18日）她曬出一組旗袍美照，立刻引起熱議。

陳小紜在諜戰懸疑劇《薄冰》中飾演特工，造型和演技都相當出色，甚至被讚輾壓女主角陳鈺琪，而今她曬出透視旗袍照，展現凹凸有致的完美身材，氛圍感十足，讓網友都超驚艷。

陳小紜旗袍扮相收到稱讚。（圖／取自陳小紜微博）

陳小紜展現好身材。（圖／取自陳小紜微博）

「這是什麼絕世美女」、「仙女就是仙女，可以駕馭各種風格和造型」、「美得好離譜」、「狀態越來越好，還有這個身材真的太讓人羨慕了」、「旗袍把姐姐的身材勾勒得更絕了」。

其實，陳小紜擅長游泳，曾差點被國家游泳隊選中，但由於身材發育過於良好，因此被刷下來，還被教練委婉勸說放棄游泳，此外，她訓練芭蕾舞7年，16歲考進中央芭蕾舞團及北京舞蹈學院芭蕾舞系本科班，但因為哮喘不得以放棄，她也選擇離開體育圈轉往演藝圈發展。

陳小紜因發育太好無緣進國家隊。（圖／翻攝自東網）

而陳小紜曾參加3屆《超新星運動會》，都有拿到獎牌，表現優異、展現出色泳技，但卻因為穿泳衣上圍太豐滿，讓她遭質疑，不過其實她都會用手捂住胸口以免走光，她事後也吐心聲，小時候因為身材太好曾自卑，後來想明白擁有好身材並沒錯，若能善加利用，對之後戲路也有幫助。