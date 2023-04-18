迎戰淨零賽局，工研院今天（18日）舉辦「ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，集結國內24位產官學研專家、21家公協會，共端淨零永續發展解決方案。此次論壇共有三大特點，包括提供「工研院碳盤查系統」免費使用、「一站式淨零排放平台服務」、以及首創「淨零融資」服務。

現場也從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等面向展出42項關鍵淨零技術，例如「智慧化地熱電廠」，可提升發電效益到1MW以上，且提前7天預知電廠損壞，降低運維成本；「工業用高效率馬達」節能效率高於IE4規範等級，目前已和台達電合作，用於桃園機場捷運站空調系統，最高可節省20～30％的用電量。

「常溫土壤可控生質分解膜材」，可根據農作物成長需求，客製化調控膜材3到12個月的使用時間，解決傳統塑膠農膜需耗費大量人力回收難題。相較於傳統焚燒方式可減少超過5成以上碳排；「南科再生水利用」是一個罕見污水回收再利用技術，達到半導體製程嚴苛的水質要求，目前已協助半導體產業進行污水再生利用，預計日產2萬噸再生水。

工研院2021年就成立「淨零永續策略辦公室」，協助國內產業推動淨零轉型。院長劉文雄表示，本次論壇有三大特色，首先提供「工研院碳盤查技術」，找出減碳熱點，目前已吸引逾700家廠商加入。第二是端出「一站式淨零排放平台」，全方位提供客戶有關淨零新知、服務、技術、人才培育等。

最後是建立全國首創的淨零融資服務，鏈結台灣企銀、台新銀行、土地銀行等40家金融行庫，讓擁有淨零減碳相關專利技術中小企業與新創公司，能以淨零專利技術獲得資金挹注。